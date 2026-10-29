В штате Огайо, США, двое протестующих по отдельности прервали митинг президента Дональда Трампа, затронув тему покойного Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Один из протестующих заявил, что Трамп летал на самолете Эпштейна. Толпа отреагировала на выкрики неодобрением.

Заявления Трампа

Как сообщает Anadolu Agency, Трамп заявил, что более двух десятилетий назад выгнал Эпштейна из своего клуба Мар-а-Лаго во Флориде, поскольку считал его чудаком. Президент также отрицал, что Эпштейн сопровождал его, и заявил, что был «полностью оправдан» в связи с делом Эпштейна.

После прерываний Трамп назвал протестующих «оплаченными протестующими» и «неудачниками». Он также пытался связать Эпштейна с демократами.

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Дело Эпштейна

Инциденты произошли на фоне призывов обнародовать документы, связанные с делом Эпштейна. Его арестовали в 2019 году по федеральным обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В том же году он умер в тюрьме Нью-Йорка в ожидании суда; его смерть признали самоубийством.

В опубликованных материалах дела упоминались имена Трампа, Билла Клинтона, Билла Гейтса и бывшего принца Эндрю. В то же время само упоминание имени в документах не свидетельствует о правонарушении.

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