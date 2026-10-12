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Eksperci ABW ustalili, że Pegasus mógł zbierać dane bez wiedzy użytkowników — Interia

UA.NEWS 12 października 2026 09:14
Eksperci ABW ustalili, że Pegasus mógł zbierać dane bez wiedzy użytkowników — Interia

W Polsce eksperci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w ramach śledztwa doszli do wniosku, że system Pegasus umożliwiał pozyskiwanie szerokiego zakresu danych z urządzeń mobilnych bez wiedzy i zgody ich użytkowników. Poinformowała o tym Interia, powołując się na oświadczenie Prokuratury Krajowej.

Wnioski ekspertów ABW

Ekspertyzy dotyczące funkcjonalności i bezpieczeństwa Pegasusa przygotowano w ramach postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej. Według prokuratury specjaliści ustalili również, że Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) nie miało pełnej kontroli nad działaniem systemu.

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Dostęp producenta do infrastruktury

W oświadczeniu Prokuratury Krajowej wskazano, że producent oprogramowania mógł mieć dostęp do infrastruktury, na której przetwarzano i przechowywano materiały kontroli operacyjnej. Ponadto dane przekazywane przez system opuszczały terytorium Polski. Prokuratura oświadczyła również, że niektóre elementy Pegasusa znajdowały się pod wyłączną kontrolą producenta.

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