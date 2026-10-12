Експерти ABW встановили, що Pegasus міг збирати дані без відома користувачів — Interia

У Польщі експерти Агентства внутрішньої безпеки (ABW) у межах розслідування дійшли висновку, що система Pegasus давала змогу отримувати широкий спектр даних із мобільних пристроїв без відома та згоди їхніх користувачів. Про це з посиланням на заяву Національної прокуратури повідомляє Interia.

Висновки експертів ABW

Експертні висновки щодо функціональності та безпеки Pegasus підготували в рамках провадження, яке веде Слідча група №3 Національної прокуратури. За даними прокуратури, фахівці також встановили, що Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) не мало повного контролю над роботою системи.

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Доступ виробника до інфраструктури

У заяві Національної прокуратури зазначено, що виробник програмного забезпечення міг мати доступ до інфраструктури, на якій обробляли та зберігали матеріали оперативного контролю. Крім того, дані, які передавала система, залишали територію Польщі. Прокуратура також заявила, що окремі елементи Pegasus перебували під виключним контролем виробника.

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