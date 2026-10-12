В Польше эксперты Агентства внутренней безопасности (ABW) в рамках расследования пришли к выводу, что система Pegasus позволяла получать широкий спектр данных с мобильных устройств без ведома и согласия их пользователей. Об этом со ссылкой на заявление Национальной прокуратуры сообщает Interia.

Выводы экспертов ABW

Экспертные заключения о функциональности и безопасности Pegasus подготовили в рамках производства, которое ведет Следственная группа № 3 Национальной прокуратуры. По данным прокуратуры, специалисты также установили, что Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) не имело полного контроля над работой системы.

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Доступ производителя к инфраструктуре

В заявлении Национальной прокуратуры отмечается, что производитель программного обеспечения мог иметь доступ к инфраструктуре, на которой обрабатывались и хранились материалы оперативного контроля. Кроме того, данные, передаваемые системой, покидали территорию Польши. Прокуратура также заявила, что отдельные элементы Pegasus находились под исключительным контролем производителя.

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