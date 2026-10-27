Według szacunków Komisji Europejskiej skala wsparcia finansowego dla Ukrainy ze strony państw nienależących do Unii Europejskiej może spaść z 19 mld euro w 2026 r. do 4 mld euro w 2027 r.

Z analizy urzędników z Brukseli wynika, że cztery kraje „Grupy Siedmiu” – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Japonia – zagwarantowały obecnie łącznie Kijowowi jedynie 1 mld euro na rok 2027.

W związku z możliwym niedoborem środków UE wzywa międzynarodowych partnerów do zwiększenia zobowiązań finansowych w celu bardziej równomiernego rozłożenia obciążenia. Jednocześnie w artykule podkreślono, że podane liczby odzwierciedlają jedynie już zatwierdzone kwoty pomocy, które mogą wzrosnąć w trakcie przyszłych negocjacji.

Źródło: Financial Times.

W Brukseli w Belgii Unia Europejska przygotowuje się do przekonania Kanady i Wielkiej Brytanii do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, aby zmniejszyć prognozowany deficyt jej finansowania wynoszący 70 mld euro w 2027 roku.

MFW oszacował deficyt finansowania Ukrainy do 2029 roku. Według wstępnych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego Ukraina może stanąć w obliczu deficytu finansowania zewnętrznego w łącznej wysokości około 54 mld dolarów.

Premier Ukrainy Serhij Korecki podczas wystąpienia na ministerialnym okrągłym stole w ramach corocznego zgromadzenia MFW i Banku Światowego oświadczył, że zapotrzebowanie kraju na zewnętrzne finansowanie budżetowe tylko w 2027 roku wynosi ponad 52 mld dolarów.

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