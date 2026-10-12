Hall i Woodford otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii — RMF24

Robert E. Hall i Michael Woodford zostali laureatami Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych imienia Alfreda Nobla. Informuje o tym RMF24. Ich nazwiska ogłoszono w poniedziałek krótko przed południem.

Wyróżnienie w dziedzinie nauk ekonomicznych

W informacji RMF24 nie wskazano, za jakie konkretnie badania wyróżniono Halla i Woodforda. Nagroda Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych imienia Alfreda Nobla jest prestiżowym wyróżnieniem w dziedzinie nauk ekonomicznych.

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Laureaci 2025 roku

W 2025 roku nagrodę w dziedzinie ekonomii otrzymali Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt. Mokyr został wyróżniony za badania nad warunkami zrównoważonego wzrostu gospodarczego dzięki postępowi technologicznemu. Aghion i Howitt zostali laureatami za teorię twórczej destrukcji, którą źródło nazywa ważną dla zrozumienia długoterminowego rozwoju.

W ubiegłym tygodniu ogłoszono również laureatów Nagród Nobla 2026 w dziedzinie medycyny, fizyki, chemii i literatury, a także przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Nagrodę w dziedzinie ekonomii ogłoszono po tych wyróżnieniach.

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