Холл и Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике — RMF24

Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Об этом сообщает RMF24. Их имена объявили в понедельник незадолго до полудня.

Награда в области экономических наук

В сообщении RMF24 не указано, за какие именно исследования были отмечены Холл и Вудфорд. Премия Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля является престижной наградой в сфере экономической науки.

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Лауреаты 2025 года

В 2025 году премию по экономике получили Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Хауитт. Мокир был отмечен за исследование условий устойчивого экономического роста благодаря технологическому прогрессу. Агион и Хауитт стали лауреатами за теорию творческого разрушения, которую источник называет важной для понимания долгосрочного развития.

На прошлой неделе также были объявлены лауреаты Нобелевских премий 2026 года по медицине, физике, химии и литературе, а также присуждена Премия мира. Премию по экономике объявили после этих наград.

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