Japonia i Stany Zjednoczone rozpoczęły konsultacje w sprawie zasad zachowania amerykańskich wojskowych poza bazami po aresztowaniu żołnierza piechoty morskiej USA podejrzanego o zabójstwo 39-letniej kobiety w mieście Naha na japońskiej wyspie Okinawa. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Przegląd zasad dla wojskowych

Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi oświadczył 13 października, że urzędnicy oceniają, czy obowiązujące ograniczenia dla amerykańskich żołnierzy są skuteczne. Jak zaznaczył, rozmowy z USA obejmą między innymi kwestie patroli i egzekwowania godziny policyjnej.

Konsultacje na wysokim szczeblu będą dotyczyć zachowania wojskowych w czasie wolnym od służby, a także polityki „wolności”, która reguluje prywatną aktywność amerykańskiego personelu wojskowego poza bazami.

Ograniczenia i reakcja stron

Obowiązujące zasady zaktualizowano w 2024 roku po serii napaści seksualnych z udziałem amerykańskich wojskowych na Okinawie. Zakazują one między innymi amerykańskim żołnierzom spożywania alkoholu w miejscach publicznych poza bazami oraz odwiedzania barów między 01:00 a 05:00.

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Po aresztowaniu żołnierza piechoty morskiej amerykańskie wojsko wprowadziło dwudniową przerwę operacyjną w celu wzmocnienia dyscypliny i standardów, a następnie miesięczną godzinę policyjną rozpoczynającą się o północy.

Premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że konsultacje na wysokim szczeblu i szczeblu roboczym rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. Motegi odbył również rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, który wyraził współczucie w związku z domniemaną zbrodnią i zapewnił o współpracy Stanów Zjednoczonych w śledztwie.

Na Okinawie, gdzie stacjonuje większość z około 54 tysięcy amerykańskich wojskowych w Japonii, przestępstwa z udziałem personelu USA wielokrotnie wywoływały w przeszłości protesty.

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