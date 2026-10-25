Amerykański przedsiębiorca Elon Musk stwierdził, że należy położyć kres ofiarom śmiertelnym wojny, i wezwał do okazania współczucia rosyjskim poborowym.

Napisał o tym w serwisie społecznościowym X w komentarzu do wpisu innego użytkownika. Ten ostatni napisał, że istnieje tylko jeden powód podłączenia Ukrainy do sieci Starlink, a następnie ograniczenia prędkości Starlink dla Sił Zbrojnych Ukrainy – Musk stara się ratować ludzkie życie.

Z kolei multimilioner napisał, co następuje:

„Niekończące się zabijanie Ukraińców i Rosjan musi się skończyć. Powinniśmy również okazać nieco współczucia biednym rosyjskim poborowym – te dzieciaki nie mają innego wyboru, jak tylko walczyć i ginąć pod ostrzałem dronów”.

Źródło: Musk w serwisie społecznościowym X.

Wcześniej Musk stwierdził, że ukraińskie siły zbrojne rzekomo wykorzystywały cywilną usługę komercyjną Starlink do przeprowadzania ataków ofensywnych za pomocą dronów, co jest sprzeczne z zasadami, i dodał, że odpowiednia luka została usunięta. Musk stwierdził również, że łączność satelitarna Starlink powinna pozostać projektem cywilnym i nie powinna być wykorzystywana do bezpośrednich ataków ofensywnych, ponieważ stwarza to ryzyko zniszczenia satelitów przez Rosję.

Tymczasem Ministerstwo Obrony Ukrainy odnotowało wznowienie działania systemu Starlink przy prędkości przekraczającej 400 km/h.

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