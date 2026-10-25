Илон Маск призвал пожалеть российских мальчиков на фронте

Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости положить конец гибели людей на войне и призвал проявить сочувствие к российским призывникам.

Об этом он написал в соцсети X в качестве комментария к посту другого пользователя. Тот написал, что причина подключения Украины к Starlink, а затем и ограничения скорости Starlink для ВСУ, одна — Маск пытается спасти человеческие жизни.

В свою очередь мультимиллиардер написал следующее:

«Бесконечные убийства украинцев и россиян должны прекратиться. Мы также должны проявить некоторое сочувствие и к бедным российским призывникам — у этих ребят нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть под ударами БПЛА».

Источник: Маск в соцсети X.

Ранее Маск заявил, что украинские военные якобы использовали гражданскую коммерческую службу Starlink для наступательных ударов дронами, что противоречит правилам, и добавил, что соответствующая лазейка была устранена. Также Маск заявил, что спутниковая связь Starlink должна оставаться гражданским проектом и не должна использоваться для непосредственных наступательных ударов, поскольку это создает риск уничтожения спутников со стороны России.

Между тем Минобороны Украины зафиксировало возобновление работы Starlink на скорости свыше 400 км/ч.

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