Ілон Маск закликав пожаліти російських хлопчиків на фронті

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Американський підприємець Ілон Маск заявив про необхідність припинення загибелі людей у війні та закликав проявити співчуття до російських призовників.

Про це він написав у соцмережі X як коментар до поста іншого користувача. Той написав, що причина підключення України до Starlink, а потім і обмеження швидкості Starlink для ЗСУ, є одною - Маск намагається врятувати людські життя.

У свою чергу мультимільярдер написав наступне:

«Безкінечні вбивства українців і росіян мають припинитися. Ми також маємо виявити деяке співчуття і до бідних російських призовників - у цих дітей немає іншого вибору, окрім як воювати і гинути під ударами БПЛА».

Джерело: Маск у соцмережі X.

Перед цим Маск заявив, що українські військові нібито використовувала цивільну комерційну послугу Starlink для наступальних ударів дронами, що суперечить правилам, і додав, що відповідну прогалину закрили. Також Маск заявив, що супутниковий зв'язок Starlink має залишатися цивільним проєктом і не повинен використовуватися для безпосередніх наступальних ударів, оскільки це створює ризик знищення супутників з боку росії.

Тим часом Міноборони України зафіксувало відновлення роботи Starlink на швидкості понад 400 км/год.

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