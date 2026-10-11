Huti wezwali do niekorzystania z saudyjskich lotnisk — Cyprus Mail

Jemeńscy Huti wezwali linie lotnicze, podróżnych i pracowników lotnisk do niekorzystania z lotnisk i przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej. Ostrzeżenie pojawiło się po ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie, w którym zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych, informuje Cyprus Mail.

Ostrzeżenie Huti

W poście na X Huti oświadczyli, że lotniska i przestrzeń powietrzna królestwa są podatne na ataki i stały się strefą działań ich sił. Za wyjątek ugrupowanie uznało lotniska w świętych miastach Mekce i Medynie. Huti oświadczyli również, że Arabia Saudyjska będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie nieudane przechwycenia.

Sobotni atak był trzecim atakiem na lotnisko w Rijadzie w ciągu tygodnia. Według władz saudyjskich wśród ofiar śmiertelnych było czterech obywateli Arabii Saudyjskiej, dwóch obywateli Bangladeszu, a także obywatele Stanów Zjednoczonych, Jordanii, Palestyny, Syrii, Sudanu i Egiptu. Dwa wcześniejsze ataki w tym samym tygodniu doprowadziły do śmierci czterech osób i znacznie uszkodziły saudyjski samolot komercyjny stojący na płycie lotniska.

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Funkcjonowanie lotniska i sytuacja bezpieczeństwa

Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej poinformował o tymczasowym wstrzymaniu działalności lotniska im. Króla Chalida na czas oceny szkód i sytuacji bezpieczeństwa. Nie podano terminu wznowienia lotów. Saudyjska koalicja oświadczyła również, że w sobotę pocisk spadł w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Fahda w Dammamie, a w niedzielę w tym regionie przechwycono drona.

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że planowany kongres energetyczny WPC Energy w Rijadzie ma się odbyć. Wydarzenie potrwa pięć dni w centrum konferencyjnym położonym około 10 kilometrów od lotniska. Saudyjskie władze przeniosły także uczniów, nauczycieli i personel administracyjny na naukę zdalną od niedzieli do czwartku.

Arabia Saudyjska w ostatnich tygodniach zwiększyła zaangażowanie wojskowe w Jemenie, przeprowadzając uderzenia na Huti i wspierając kontrofensywę jemeńskich sił rządowych. Dzieje się to w warunkach eskalacji walk między wspieranymi przez Iran Huti a wspieranymi przez Arabię Saudyjską jemeńskimi siłami rządowymi.

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