Йеменские хуситы призвали авиакомпании, путешественников и работников аэропортов не пользоваться аэропортами и воздушным пространством Саудовской Аравии. Предупреждение прозвучало после атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате которой погибли 12 человек и более 300 получили ранения, сообщает Cyprus Mail.

Предупреждение хуситов

В публикации в X хуситы заявили, что аэропорты и воздушное пространство королевства уязвимы для атак и стали зоной операций их сил. Исключением группировка назвала аэропорты в священных городах Мекке и Медине. Хуситы также заявили, что Саудовская Аравия будет нести ответственность за любые неудавшиеся перехваты.

Субботняя атака стала третьей на аэропорт Эр-Рияда за неделю. По данным саудовских властей, среди погибших были четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также граждане США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта. Две предыдущие атаки в ту же неделю привели к гибели четырех человек и значительно повредили саудовский коммерческий самолет, стоявший на перроне.

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Работа аэропорта и ситуация с безопасностью

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о временном прекращении работы аэропорта имени короля Халида на время оценки повреждений и ситуации с безопасностью. Срок возобновления полетов не назвали. Саудовская коалиция также заявила, что в субботу вблизи Международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме упал снаряд, а в воскресенье в этом регионе перехватили беспилотник.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что запланированный энергетический конгресс WPC Energy в Эр-Рияде должен состояться. Мероприятие продлится пять дней в конференц-центре примерно в 10 километрах от аэропорта. Саудовские власти также перевели учащихся, учителей и административный персонал на дистанционное обучение с воскресенья по четверг.

Саудовская Аравия в последние недели усилила военное участие в Йемене, нанося удары по хуситам и поддерживая контрнаступление правительственных сил Йемена. Это происходит на фоне эскалации боевых действий между поддерживаемыми Ираном хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными силами Йемена.

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