W Stanach Zjednoczonych republikański kongresmen Don Bacon wezwał do niewpuszczenia do kraju ministra spraw zagranicznych rosji, państwa-agresora, Siergieja Ławrowa, który ma wziąć udział w spotkaniu szefów dyplomacji G20 w Atlancie. Wydarzenie zaplanowano na piątek i sobotę, informuje RMF24.

Reakcja w Kongresie

Bacon napisał w serwisie społecznościowym X, że Ławrow nie powinien mieć prawa wjazdu do USA, dopóki Władimir Putin prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, a rosja bombarduje ukraińskie miasta. Według kongresmena na międzynarodowych forach nie powinno być miejsca dla przedstawicieli rosyjskich władz, które, jego zdaniem, stoją na czele „państwa-pariasa”.

Krytykę wyraziła również demokratyczna senatorka Jeanne Shaheen. Oświadczyła, że prezydent USA Donald Trump powinien wywierać realną presję na Putina, a nie „rozwijać czerwony dywan” dla jego zwolenników na amerykańskim terytorium.

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Agenda spotkania

Departament Stanu USA podkreślił znaczenie spotkania dla globalnej gospodarki i bezpieczeństwa. Uczestnicy planują omówić przeciwdziałanie kryzysom geopolitycznym, zagrożenia dla wolności żeglugi, bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, a także odporność łańcuchów dostaw.

Gospodarzem spotkania ma być sekretarz stanu USA Marco Rubio. Polskę będzie reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Spotkanie w Atlancie ma przygotować grunt pod grudniowy szczyt przywódców G20 na Florydzie.

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