В США конгрессмен-республиканец Дон Бейкон призвал не допустить в страну министра иностранных дел россии, государства-агрессора, Сергея Лаврова для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте. Мероприятие запланировано на пятницу и субботу, сообщает RMF24.

Реакция в Конгрессе

Бейкон заявил в социальной сети X, что Лавров не должен иметь права на въезд в США, пока Владимир Путин ведет войну против Украины, а россия бомбит украинские города. По словам конгрессмена, на международных форумах не должно быть места для представителей российской власти, которая, по его мнению, возглавляет «государство-изгой».

Критику также высказала сенатор-демократ Джин Шахин. Она заявила, что президент США Дональд Трамп должен оказывать реальное давление на Путина, а не «стелить красную дорожку» для его сторонников на американской территории.

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Повестка встречи

Государственный департамент США подчеркнул значение встречи для глобальной экономики и безопасности. Участники планируют обсудить противодействие геополитическим кризисам, угрозы свободе судоходства, энергетическую и продовольственную безопасность, а также устойчивость цепочек поставок.

Хозяином встречи должен стать государственный секретарь США Марко Рубио. Польшу будет представлять вице-премьер и министр иностранных дел Радослав Сикорский. Встреча в Атланте должна подготовить почву для декабрьского саммита лидеров G20 во Флориде.

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