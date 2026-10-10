W Izraelu lider opozycyjnej Partii Demokratycznej Jair Golan oświadczył, że zabójstwo byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego na początku amerykańsko-izraelskiej wojny przeciwko Iranowi pod koniec lutego było błędem. Wyraził to stanowisko podczas wywiadu na wydarzeniu w Riszon Le-Cijjon, na południe od Tel Awiwu.

Oświadczenie Jaira Golana

Jak poinformowała Anadolu Agency, Golan podkreślił, że likwidacja Chameneiego nie leżała w interesie Izraela. Zauważył również, że Chamenei miał 86 lat.

Według polityka po zastąpieniu Alego Chameneiego przez jego syna Modżtabę Iran znalazł się pod przywództwem bardziej radykalnych i skłonnych do przemocy ludzi. Jest to własna ocena Golana.

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Krytyka polityki Netanjahu

Golan skrytykował również premiera Izraela Binjamina Netanjahu za, jego zdaniem, nierealistyczny cel obalenia irańskiego rządu. Oświadczył, że celu tego nie osiągnięto.

Według Anadolu Agency Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, po czym Teheran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi w regionie. Komercyjny ruch naftowy przez Cieśninę Ormuz faktycznie ustał, a regionalne napięcia wpłynęły na światowe ceny energii. W czerwcu Waszyngton i Teheran, po działaniach mediacyjnych Pakistanu i Kataru, podpisały porozumienie ramowe o zaprzestaniu działań wojennych i przygotowaniu negocjacji.

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