В Израиле лидер оппозиционной Демократической партии Яир Голан заявил, что убийство бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в начале американо-израильской войны против Ирана в конце февраля было ошибкой. Он выразил эту позицию во время интервью на мероприятии в Ришон-ле-Ционе, к югу от Тель-Авива.

Заявление Яира Голана

Как сообщает Anadolu Agency, Голан подчеркнул, что ликвидация Хаменеи не отвечала интересам Израиля. Он также отметил, что Хаменеи было 86 лет.

По словам политика, после замены Али Хаменеи его сыном Моджтабой Иран оказался под руководством более радикальных и склонных к насилию людей. Это является собственной оценкой Голана.

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Критика политики Нетаньяху

Голан также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за, по его мнению, нереалистичную цель свержения иранского правительства. Он заявил, что эта цель не была достигнута.

По данным Anadolu Agency, США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран ответил ракетными и дроновыми ударами в регионе. Коммерческий нефтяной трафик через Ормузский пролив фактически прекратился, а региональная напряженность повлияла на мировые цены на энергоносители. В июне Вашингтон и Тегеран после посреднических усилий Пакистана и Катара подписали рамочное соглашение о прекращении боевых действий и подготовке переговоров.

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