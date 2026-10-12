Niemiecka minister pracy i spraw socjalnych Bärbel Bas oświadczyła 12 października, że rezygnuje z funkcji współprzewodniczącej swojej partii i opuszcza stanowisko w rządzie. Wyjaśniła tę decyzję śmiercią pasierbicy oraz nasileniem publicznej krytyki w trudnym dla niej okresie, informuje Anadolu Agency.

Rezygnacja z rządu i partii

W wystąpieniu do członków partii Bas oświadczyła, że poinformowała wicekanclerza Larsa Klingbeila o natychmiastowym złożeniu mandatu współprzewodniczącej. Zwróciła się także do kanclerza Friedricha Merza z prośbą o zwolnienie jej ze stanowiska w rządzie, które zajmowała od maja 2025 roku.

Według Bas po śmierci pasierbicy uświadomiła sobie potrzebę poświęcenia czasu na żałobę. Zaznaczyła również, że nasiliły się publiczne ataki pod jej adresem, także ze strony przedstawicieli partnera koalicyjnego.

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Krytyka reform społecznych

58-letnia Bas kierowała niemieckim parlamentem od 2021 roku do marca 2025 roku. W ubiegłym roku została wybrana współprzewodniczącą partii razem z Klingbeilem. Pod koniec września odwołała już publiczne wydarzenia z powodów rodzinnych.

W ostatnich miesiącach polityczka spotykała się z krytyką ze strony niektórych przedstawicieli konserwatywnego sojuszu CDU/CSU z powodu tempa reform społecznych. Niektórzy z nich wzywali ją do rezygnacji.

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