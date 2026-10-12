Министр труда и социальных дел Германии Бербель Бас 12 октября заявила, что складывает полномочия сопредседателя своей партии и покидает должность в правительстве. Она объяснила это смертью падчерицы и усилением публичной критики в сложный для нее период, сообщает Anadolu Agency.

Отставка из правительства и партии

В обращении к членам партии Бас заявила, что проинформировала вице-канцлера Ларса Клингбайля о немедленном сложении полномочий сопредседателя. Она также обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности в правительстве, которую она занимала с мая 2025 года.

По словам Бас, после смерти падчерицы она осознала необходимость уделить время трауру. Она также отметила, что публичные атаки в ее адрес усилились, в том числе со стороны представителей партнера по коалиции.

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Критика социальных реформ

58-летняя Бас возглавляла немецкий парламент с 2021 года до марта 2025 года. В прошлом году ее избрали сопредседателем партии вместе с Клингбайлем. В конце сентября она уже отменила публичные мероприятия по семейным обстоятельствам.

В последние месяцы политик подвергалась критике со стороны отдельных представителей консервативного союза ХДС/ХСС из-за темпов социальных реформ. Некоторые из них призывали ее уйти в отставку.

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