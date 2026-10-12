Міністерка праці Бербель Бас подала у відставку в Німеччині — Anadolu Agency

Міністерка праці та соціальних справ Німеччини Бербель Бас 12 жовтня заявила, що складає повноваження співголови своєї партії та залишає посаду в уряді. Вона пояснила це смертю падчерки й посиленням публічної критики в складний для неї період, повідомляє Anadolu Agency.

Відставка з уряду і партії

У зверненні до членів партії Бас заявила, що поінформувала віцеканцлера Ларса Клінгбайля про негайне складення повноважень співголови. Також вона звернулася до канцлера Фрідріха Мерца з проханням звільнити її з посади в уряді, яку обіймала з травня 2025 року.

За словами Бас, після смерті падчерки вона усвідомила потребу приділити час жалобі. Вона також зазначила, що публічні атаки на її адресу посилилися, зокрема й з боку представників партнера по коаліції.

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Критика соціальних реформ

Бас, якій 58 років, очолювала німецький парламент з 2021 року до березня 2025 року. Торік її обрали співголовою партії разом із Клінгбайлем. Наприкінці вересня вона вже скасувала публічні заходи через сімейні обставини.

Останніми місяцями політикиня зазнавала критики з боку окремих представників консервативного союзу ХДС/ХСС через темпи соціальних реформ. Деякі з них закликали її піти у відставку.

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