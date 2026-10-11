W Nepalu okres prawnego uznania za zmarłe osób, które zaginęły w wyniku klęski żywiołowej, skrócono z 12 lat do około 45 dni. Zmiany wprowadzono po rozległej powodzi 26 sierpnia, spowodowanej zawaleniem się masywu górskiego i lodowca na granicy chińsko-nepalskiej.

Zmiany w ustawodawstwie

Jak podaje NDTV, rząd przekazał prezydentowi rozporządzenie zmieniające terminy w przepisach dotyczących klęsk żywiołowych. Doradca prasowy prezydenta Rama Chandry Paudela, Kiran Pokharel, powiedział AFP, że rozporządzenie zostało już wydane, ale nie sprecyzował szczegółów poprawek.

Rzecznik rządu Sasmit Pokharel powiedział dziennikarzom, że 12-letni okres zostaje skrócony do około 45 dni. Wcześniej rodziny osób zaginionych nie mogły uzyskać aktów zgonu, przez co nie miały dostępu do odszkodowań ani nie mogły uregulować spraw majątkowych.

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Skutki powodzi

Powódź objęła kilka okręgów Nepalu, niszcząc drogi, mosty i zapory elektrowni wodnych. Według publikacji zginęło ponad 1 400 osób, a kolejne ponad 5 000 uznaje się za zaginione, w tym setki cudzoziemców.

Ratownicy przez kilka tygodni szukali ocalałych i zmarłych w warstwach błota i osadów, a także w domach uszkodzonych przez powódź. Dotychczas udało się zidentyfikować i przekazać rodzinom ciała 112 osób. Niektóre rodziny przeprowadziły już symboliczne ceremonie kremacji za zaginionych krewnych.

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