В Непале срок юридического признания погибшими людей, пропавших без вести вследствие стихийного бедствия, сократили с 12 лет примерно до 45 дней. Изменения ввели после масштабного наводнения 26 августа, вызванного обрушением горного массива и ледника на китайско-непальской границе.

Изменения в законодательстве

Как сообщает NDTV, правительство передало президенту ордонанс, который изменяет сроки в законодательстве о стихийных бедствиях. Советник президента Рама Чандры Паудела по вопросам прессы Киран Покхарел заявил AFP, что ордонанс уже издан, но не уточнил деталей поправок.

Представитель правительства Сасмит Покхарел сообщил журналистам, что 12-летний срок сокращают примерно до 45 дней. Ранее семьи пропавших без вести не могли получить свидетельства о смерти, из-за чего не имели доступа к компенсациям или не могли урегулировать имущественные вопросы.

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Последствия наводнения

Наводнение охватило несколько районов Непала, разрушив дороги, мосты и плотины гидроэлектростанций. По данным издания, погибли более 1 400 человек, а еще более 5 000 считаются пропавшими без вести, среди них — сотни иностранных граждан.

Спасатели несколько недель искали выживших и погибших в слоях грязи и осадка, а также в поврежденных наводнением домах. На данный момент удалось идентифицировать и передать семьям тела 112 человек. Некоторые семьи уже провели символические церемонии кремации по пропавшим родственникам.

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