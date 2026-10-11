Непал скоротив строк визнання зниклих безвісти померлими до 45 днів — NDTV

У Непалі строк для юридичного визнання померлими людей, які зникли безвісти внаслідок стихійного лиха, скоротили з 12 років до приблизно 45 днів. Зміни запровадили після масштабної повені 26 серпня, спричиненої обвалом гірської маси та льодовика на китайсько-непальському кордоні.

Зміни до законодавства

Як повідомляє NDTV, уряд передав президентові ордонанс, який змінює строки в законодавстві про стихійні лиха. Радник президента Рам Чандри Паудела з питань преси Кіран Покхарел заявив AFP, що ордонанс уже видано, але не уточнив деталей поправок.

Речник уряду Сасміт Покхарел повідомив журналістам, що 12-річний строк скорочують приблизно до 45 днів. Раніше родини зниклих не могли отримати свідоцтва про смерть, через що не мали доступу до компенсацій або не могли врегулювати майнові питання.

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Наслідки повені

Повінь охопила кілька районів Непалу, зруйнувавши дороги, мости та греблі гідроелектростанцій. За даними видання, загинули понад 1 400 людей, а ще більш як 5 000 вважаються зниклими безвісти, серед них — сотні іноземних громадян.

Рятувальники кілька тижнів шукали вцілілих і загиблих у шарах багнюки та осаду, а також у пошкоджених повінню будинках. Наразі вдалося ідентифікувати та передати родинам тіла 112 людей. Деякі сім’ї вже провели символічні церемонії кремації за зниклими родичами.

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