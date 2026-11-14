W Syokimau niedaleko Nairobi, stolicy Kenii, zawaliła się część ośmiopiętrowego budynku będącego w budowie. Zginęło co najmniej sześć osób, informuje RMF24.

Pracownicy znaleźli się pod gruzami

Do tragedii doszło w piątek przed południem. Według wstępnego raportu służb ratunkowych najpierw zawalił się strop budynku, po czym runęła część konstrukcji. Pracownicy znaleźli się pod gruzami.

Początkowo Kenijski Czerwony Krzyż informował o uratowaniu trzech osób i jednym zaginionym pracowniku. Później pojawiły się informacje, że spod gruzów wydobyto żywych pięć osób. Wszystkich poszkodowanych przewieziono do szpitala.

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W akcji poszukiwawczo-ratunkowej uczestniczyli strażacy i wyspecjalizowane zespoły. Poseł Patrick Makau, reprezentujący okręg, w którym doszło do zawalenia, napisał w mediach społecznościowych: „Każda sekunda ma znaczenie”.

Liczba zawaleń w kraju rośnie

Według państwowego Kenijskiego Instytutu Badań i Analiz Polityki Publicznej w latach 2020–2025 w kraju odnotowywano rocznie od pięciu do 14 zawaleń budynków. Od stycznia do połowy listopada tego roku doszło do 25 takich przypadków, w których zginęło 38 osób.

Wśród przyczyn katastrof budowlanych w Kenii wymienia się niską jakość prac i materiałów, niewystarczający nadzór oraz błędy w projektach konstrukcyjnych.

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