В Сьокимау недалеко от Найроби, столицы Кении, обрушилась часть восьмиэтажного здания, находившегося на стадии строительства. Погибли как минимум шесть человек, сообщает RMF24.

Рабочие оказались под завалами

Трагедия произошла в пятницу до полудня. Согласно предварительному отчету спасательных служб, сначала обрушилось перекрытие здания, после чего рухнула часть конструкции. Рабочие оказались под завалами.

Сначала Кенийский Красный Крест сообщил о спасении трех человек и одном пропавшем рабочем. Позже появились данные, что из-под обломков живыми извлекли пятерых человек. Всех пострадавших доставили в больницу.

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В поисково-спасательной операции участвовали пожарные и специализированные команды. Депутат Патрик Макау, представляющий округ, где произошло обрушение, написал в соцсетях: «Каждая секунда имеет значение».

Число обрушений в стране растет

По данным государственного Кенийского института исследований и анализа государственной политики, в 2020–2025 годах в стране ежегодно фиксировали от пяти до 14 обрушений зданий. С января до середины ноября этого года произошло 25 таких случаев, в результате которых погибли 38 человек.

Среди причин строительных аварий в Кении называют низкое качество работ и материалов, недостаточный надзор и ошибки в конструктивных проектах.

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