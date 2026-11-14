Обрушение здания под Найроби унесло жизни как минимум 6 человек — RMF24
В Сьокимау недалеко от Найроби, столицы Кении, обрушилась часть восьмиэтажного здания, находившегося на стадии строительства. Погибли как минимум шесть человек, сообщает RMF24.
Рабочие оказались под завалами
Трагедия произошла в пятницу до полудня. Согласно предварительному отчету спасательных служб, сначала обрушилось перекрытие здания, после чего рухнула часть конструкции. Рабочие оказались под завалами.
Сначала Кенийский Красный Крест сообщил о спасении трех человек и одном пропавшем рабочем. Позже появились данные, что из-под обломков живыми извлекли пятерых человек. Всех пострадавших доставили в больницу.
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В поисково-спасательной операции участвовали пожарные и специализированные команды. Депутат Патрик Макау, представляющий округ, где произошло обрушение, написал в соцсетях: «Каждая секунда имеет значение».
Число обрушений в стране растет
По данным государственного Кенийского института исследований и анализа государственной политики, в 2020–2025 годах в стране ежегодно фиксировали от пяти до 14 обрушений зданий. С января до середины ноября этого года произошло 25 таких случаев, в результате которых погибли 38 человек.
Среди причин строительных аварий в Кении называют низкое качество работ и материалов, недостаточный надзор и ошибки в конструктивных проектах.