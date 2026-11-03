W Niemczech policja prowadzi przeszukania w kilku krajach związkowych w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utworzenia grupy przestępczej. Funkcjonariusze przeszukują między innymi mieszkania w Zwickau, Dreźnie, Lipsku, Saalfeldzie, Bremie i Hamburgu.

Podejrzenia wobec 12 mężczyzn

Jak podaje Der Spiegel, władze podejrzewają 12 mężczyzn o utworzenie grupy przestępczej. Według śledczych mogli oni próbować osiągać swoje cele poprzez przestępstwa, w tym spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenie mienia.

Według Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii wobec części podejrzanych wydano nakazy aresztowania. Organy ścigania nie ujawniły szczegółów dotyczących tych osób.

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Przebieg śledztwa

Rzecznik organów ścigania potwierdził redakcji, że sprawą zajmuje się specjalna grupa śledcza Soko Linx. Wskazuje to na podejrzenie możliwego skrajnie lewicowego tła sprawy. Celem przeszukań jest zabezpieczenie dowodów, w tym nośników danych i telefonów komórkowych.

Śledztwo prowadzą prokuratura w Dreźnie oraz Policyjne Centrum Zwalczania Terroryzmu i Ekstremizmu Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii.

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