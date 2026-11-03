Поліція Німеччини обшукує помешкання у справі 12 підозрюваних — Der Spiegel

У Німеччині поліція проводить обшуки у кількох федеральних землях у межах розслідування щодо можливого створення злочинного угруповання. Правоохоронці обшукують, зокрема, помешкання у Цвікау, Дрездені, Лейпцигу, Заальфельді, Бремені та Гамбурзі.

Підозри щодо 12 чоловіків

Як повідомляє Der Spiegel, органи влади підозрюють 12 чоловіків у створенні злочинного угруповання. За версією слідства, вони могли намагатися досягати своїх цілей через злочини, зокрема завдання тілесних ушкоджень і пошкодження майна.

За даними Земельного кримінального відомства Саксонії, щодо частини підозрюваних є ордери на арешт. Подробиць про цих людей правоохоронці не оприлюднили.

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Хід розслідування

Представник правоохоронних органів підтвердив виданню, що справою займається спеціальна слідча група Soko Linx. Це вказує на підозру щодо можливого лівоекстремістського підґрунтя справи. Метою обшуків є вилучення доказів, зокрема носіїв даних і мобільних телефонів.

Розслідування ведуть прокуратура Дрездена та Поліцейський центр протидії тероризму й екстремізму Земельного кримінального відомства Саксонії.

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