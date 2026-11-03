В Германии полиция проводит обыски в нескольких федеральных землях в рамках расследования возможного создания преступной группировки. Правоохранители обыскивают, в частности, жильё в Цвиккау, Дрездене, Лейпциге, Заальфельде, Бремене и Гамбурге.

Подозрения в отношении 12 мужчин

Как сообщает Der Spiegel, власти подозревают 12 мужчин в создании преступной группировки. По версии следствия, они могли пытаться достигать своих целей посредством преступлений, в том числе причинения телесных повреждений и повреждения имущества.

По данным Земельного криминального ведомства Саксонии, в отношении части подозреваемых выданы ордера на арест. Подробности об этих людях правоохранители не раскрыли.

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Ход расследования

Представитель правоохранительных органов подтвердил изданию, что делом занимается специальная следственная группа Soko Linx. Это указывает на подозрение в возможной леворадикальной экстремистской подоплёке дела. Цель обысков — изъятие доказательств, в том числе носителей данных и мобильных телефонов.

Расследование ведут прокуратура Дрездена и Полицейский центр по борьбе с терроризмом и экстремизмом Земельного криминального ведомства Саксонии.

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