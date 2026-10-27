Według nieoficjalnych informacji RMF24, Polska planuje w piątek złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o pierwszą wypłatę środków na konkretne projekty w ramach programu SAFE. Chodzi o około 6 mld euro, potwierdziła wiceminister obrony Polski Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Wypłata na projekty obronne

W maju Polska otrzymała już zaliczkę w wysokości około 6,6 mld euro. Stanowiło to 15% całkowitej kwoty finansowania w wysokości 43,7 mld euro przyznanej krajowi w ramach SAFE.

Nowy wniosek dotyczy środków, które będą naliczane na podstawie konkretnych projektów obronnych. Polska strona musi przedstawić Brukseli raport z realizacji programu.

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Kontrakty na 124 mld złotych

W ramach SAFE zawarto już kontrakty obronne o łącznej wartości niemal 124 mld złotych. Agencja Uzbrojenia podpisała 39 umów i 12 aneksów do nich na kwotę 120 mld złotych.

Kolejne 16 umów o wartości 3,4 mld złotych zawarto na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Według Sobkowiak-Czarneckiej 99,5% zamówień Agencji Uzbrojenia realizują polskie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, a wszystkie kontrakty dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni otrzymały polskie firmy.

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