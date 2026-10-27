По неофициальным данным RMF24, Польша в пятницу планирует подать в Европейскую комиссию заявку на первую выплату средств по конкретным проектам в рамках программы SAFE. Речь идет примерно о €6 млрд, подтвердила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

Выплата по оборонным проектам

В мае Польша уже получила аванс в размере около €6,6 млрд. Это составило 15% от общего объема финансирования в €43,7 млрд, выделенного стране в рамках SAFE.

Новая заявка касается средств, которые будут рассчитываться на основе конкретных оборонных проектов. Польская сторона должна предоставить Брюсселю отчет о реализации программы.

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Контракты на 124 млрд злотых

В рамках SAFE уже заключены оборонные контракты общей стоимостью почти 124 млрд злотых. Агентство вооружений Польши подписало 39 соглашений и 12 приложений к ним на сумму 120 млрд злотых.

Еще 16 соглашений на 3,4 млрд злотых заключили для нужд Войск киберпространства. По словам Собковяк-Чарнецкой, 99,5% заказов Агентства вооружений выполняют польские предприятия оборонной промышленности, а все контракты для Войск киберпространства получили польские компании.

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