Premier Izraela Binjamin Netanjahu w niedzielę wezwał do przeprowadzenia kompleksowego śledztwa w sprawie osób, które brały udział w tworzeniu filmu dokumentalnego NAZA. W swoim wystąpieniu zażądał również pociągnięcia zaangażowanych osób do odpowiedzialności za, jak twierdzi, poważne naruszenia w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, kryminalne zniesławienie oraz szkodę dla dyplomatycznych i bezpieczeństwa interesów Izraela.

List premiera

Jak informuje Jerusalem Post, list opublikowało biuro premiera. Netanjahu zwrócił się do szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generała porucznika Ejala Zamira, dyrektora służby bezpieczeństwa Szin Bet Dawida Ziniego oraz prokuratorki generalnej Gali Baharav-Miary.

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Premier poprosił urzędników o przeprowadzenie kompleksowego śledztwa w sprawie uczestników filmu dokumentalnego. W komunikacie nie sprecyzowano, o które dokładnie osoby mu chodzi.

Twierdzenia dotyczące filmu

W liście stwierdzono, że film tworzy fałszywą, wprowadzającą w błąd i stronniczą narrację. Według oceny premiera produkcja dyskredytuje Izrael i Siły Obronne Izraela na świecie oraz wyrządza poważną szkodę pozycji kraju.

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