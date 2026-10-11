Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье призвал провести комплексное расследование в отношении людей, которые участвовали в создании документального фильма NAZA. В обращении он также потребовал привлечь причастных к ответственности за, как он утверждает, тяжкие правонарушения в сфере информационной безопасности, уголовную диффамацию и ущерб дипломатическим интересам и интересам безопасности Израиля.

Письмо премьера

Как сообщает Jerusalem Post, письмо обнародовал офис премьер-министра. Нетаньяху обратился к начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанту Эялю Замиру, директору службы безопасности Шин-Бет Давиду Зини и генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре.

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Премьер попросил должностных лиц провести комплексное расследование в отношении участников документального фильма. В сообщении не уточняется, каких именно лиц он имеет в виду.

Заявления о фильме

В письме утверждается, что фильм создает ложный, вводящий в заблуждение и предвзятый нарратив. По оценке премьера, лента дискредитирует Израиль и Армию обороны Израиля в мире и наносит серьезный ущерб положению страны.

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