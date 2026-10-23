W Polsce premier Donald Tusk oświadczył, że ma dwie kandydatki na miejsce ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która zdecydowała się odejść z rządu. Obie pretendentki do stanowiska są kobietami, podaje Interia.

Reakcja szefa rządu

W rozmowie z dziennikarzami Tusk powiedział, że przed odejściem ministry z rządu oczekiwał od niej telefonu. Według niego mogła powiedzieć, że ma już dość tej pracy.

Premier zaznaczył również, że współpraca z Pełczyńską-Nałęcz od dłuższego czasu nie była łatwa. Podkreślił, że trudności we współpracy nie dotyczyły wyłącznie jego osobiście.

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Praca koalicji

Zdaniem Tuska Pełczyńska-Nałęcz jest politycznie bardzo zagubiona. Jednocześnie szef rządu oświadczył, że jej decyzja o odejściu z rządu nie będzie miała znaczenia dla dalszej pracy rządzącej koalicji.

Tusk nazwał obie kandydatury bardzo mocnymi. W publikacji Interii nie podano nazwisk możliwych następczyń ministry.

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