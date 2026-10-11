Prezydent ZEA, szejk Mohamed, nakazał przemianowanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Al Ain na Międzynarodowy Port Lotniczy Tahnoun. Decyzja weszła w życie natychmiast, informuje The National.

Na cześć szejka Tahnouna

Lotnisko otrzymało nową nazwę na cześć zmarłego szejka Tahnouna bin Mohammeda Al Nahyana. Był on przedstawicielem władcy w Regionie Wschodnim emiratu Abu Zabi od powstania ZEA aż do swojej śmierci w 2024 roku.

Lotnisko znajduje się około 18 kilometrów od miasta-oazy Al Ain. Jest to drugi międzynarodowy port lotniczy emiratu Abu Zabi.

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Loty i ruch pasażerski

Według Abu Dhabi Airports lotnisko obsługuje ponad 100 tysięcy pasażerów rocznie i ma regularne loty dwóch linii lotniczych. Serwis FlightRadar24 11 października wskazywał dwa zaplanowane loty: Pakistan International Airlines PK144 z Islamabadu oraz Air India Express IX336 z Kozhikode.

Dwa lata wcześniej główny międzynarodowy port lotniczy Abu Zabi przemianowano na Międzynarodowy Port Lotniczy Zayed — na cześć założyciela ZEA, zmarłego szejka Zayeda bin Sultana Al Nahyana.

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