Prezydent ZEA przemianował lotnisko Al Ain na Tahnoun — The National
Prezydent ZEA, szejk Mohamed, nakazał przemianowanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Al Ain na Międzynarodowy Port Lotniczy Tahnoun. Decyzja weszła w życie natychmiast, informuje The National.
Na cześć szejka Tahnouna
Lotnisko otrzymało nową nazwę na cześć zmarłego szejka Tahnouna bin Mohammeda Al Nahyana. Był on przedstawicielem władcy w Regionie Wschodnim emiratu Abu Zabi od powstania ZEA aż do swojej śmierci w 2024 roku.
Lotnisko znajduje się około 18 kilometrów od miasta-oazy Al Ain. Jest to drugi międzynarodowy port lotniczy emiratu Abu Zabi.
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Loty i ruch pasażerski
Według Abu Dhabi Airports lotnisko obsługuje ponad 100 tysięcy pasażerów rocznie i ma regularne loty dwóch linii lotniczych. Serwis FlightRadar24 11 października wskazywał dwa zaplanowane loty: Pakistan International Airlines PK144 z Islamabadu oraz Air India Express IX336 z Kozhikode.
Dwa lata wcześniej główny międzynarodowy port lotniczy Abu Zabi przemianowano na Międzynarodowy Port Lotniczy Zayed — na cześć założyciela ZEA, zmarłego szejka Zayeda bin Sultana Al Nahyana.