Президент ОАЭ шейх Мохаммед распорядился переименовать международный аэропорт Аль-Айн в Международный аэропорт Тахнун. Решение вступило в силу немедленно, сообщает The National.

В честь шейха Тахнуна

Новое название аэропорт получил в честь покойного шейха Тахнуна бин Мохаммеда Аль Нахайяна. Он был представителем правителя в Восточном регионе эмирата Абу-Даби с момента основания ОАЭ и до своей смерти в 2024 году.

Аэропорт расположен примерно в 18 километрах от города-оазиса Аль-Айн. Это второй международный аэропорт эмирата Абу-Даби.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рейсы и пассажиропоток

По данным Abu Dhabi Airports, аэропорт обслуживает более 100 тысяч пассажиров ежегодно и имеет регулярные рейсы двух авиакомпаний. Сервис FlightRadar24 11 октября показывал два запланированных рейса: Pakistan International Airlines PK144 из Исламабада и Air India Express IX336 из Кожикоде.

Двумя годами ранее главный международный аэропорт Абу-Даби переименовали в Международный аэропорт Заид — в честь основателя ОАЭ, покойного шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна.

Читай нас в