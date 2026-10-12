Sejm Polski uchwalił zmiany w ustawie o ewidencji ludności, które pozwolą firmom ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia na życie samodzielnie sprawdzać w rejestrze PESEL wybrane dane klientów. Jak informuje RMF24, nowe przepisy mają zwolnić ubezpieczonych z konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wymianie dowodu osobistego.

Jakie dane będą mogli sprawdzać

Ubezpieczyciele otrzymają dostęp do serii, numeru i terminu ważności dowodu osobistego klienta. Umożliwi to firmom sprawdzanie aktualności dokumentu bez angażowania posiadacza polisy.

Obecnie po wymianie dowodu osobistego ubezpieczona osoba musi samodzielnie poinformować o tym firmę ubezpieczeniową. Po wejściu zmian w życie ubezpieczyciele będą mogli automatycznie aktualizować odpowiednie dane na podstawie informacji z rejestru PESEL.

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Rozpatrzenie w Senacie

Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski decyzja ma ograniczyć procedury biurokratyczne, zmniejszyć ryzyko błędów i ułatwić wykrywanie prób oszustwa. Oczekuje się także poprawy jakości danych przetwarzanych przez firmy ubezpieczeniowe, co ma zwiększyć efektywność obsługi polis i wypłat odszkodowań.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Jeśli wyższa izba parlamentu przyjmie ją bez poprawek, nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w polskim Dzienniku Ustaw.

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