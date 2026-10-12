Сейм Польщі схвалив доступ страховиків життя до даних PESEL — RMF24

Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про облік населення, які дозволять страховим компаніям, що пропонують страхування життя, самостійно перевіряти в реєстрі PESEL окремі дані клієнтів. Як повідомляє RMF24, нові правила мають позбавити застрахованих необхідності повідомляти страховика про заміну посвідчення особи.

Які дані зможуть перевіряти

Страховики матимуть доступ до серії, номера та строку дії посвідчення особи клієнта. Це дасть компаніям змогу перевіряти актуальність документа без залучення власника поліса.

Наразі після заміни посвідчення особи застрахована людина має сама поінформувати про це страхову компанію. Після набуття чинності змінами страховики зможуть автоматично оновлювати відповідні дані на підставі відомостей із реєстру PESEL.

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Розгляд у Сенаті

За даними Канцелярії прем'єр-міністра Польщі, рішення має скоротити бюрократичні процедури, зменшити ризик помилок і полегшити виявлення спроб шахрайства. Очікується також поліпшення якості даних, які обробляють страхові компанії, що має зробити обслуговування полісів і виплату відшкодувань ефективнішими.

Тепер новелізацію передадуть до Сенату. Якщо верхня палата парламенту ухвалить її без поправок, нові норми набудуть чинності через 14 днів після оприлюднення в польському Dzienniku Ustaw.

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