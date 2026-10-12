Сейм Польши одобрил доступ страховщиков жизни к данным PESEL — RMF24

Сейм Польши принял изменения в закон об учёте населения, которые позволят страховым компаниям, предлагающим страхование жизни, самостоятельно проверять в реестре PESEL отдельные данные клиентов. Как сообщает RMF24, новые правила должны избавить застрахованных от необходимости уведомлять страховщика о замене удостоверения личности.

Какие данные смогут проверять

Страховщики получат доступ к серии, номеру и сроку действия удостоверения личности клиента. Это позволит компаниям проверять актуальность документа без привлечения владельца полиса.

Сейчас после замены удостоверения личности застрахованный человек должен сам сообщить об этом страховой компании. После вступления изменений в силу страховщики смогут автоматически обновлять соответствующие данные на основании сведений из реестра PESEL.

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Рассмотрение в Сенате

По данным Канцелярии премьер-министра Польши, решение должно сократить бюрократические процедуры, снизить риск ошибок и облегчить выявление попыток мошенничества. Также ожидается улучшение качества данных, обрабатываемых страховыми компаниями, что должно сделать обслуживание полисов и выплату компенсаций более эффективными.

Теперь поправки передадут в Сенат. Если верхняя палата парламента примет их без поправок, новые нормы вступят в силу через 14 дней после опубликования в польском Dzienniku Ustaw.

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