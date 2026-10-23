Sejm Polski zatwierdził dwa projekty ustaw o aborcji — The Hindu
W Polsce Sejm zatwierdził dwa projekty ustaw mające na celu złagodzenie surowych ograniczeń dotyczących aborcji. Jednocześnie wejście tych zmian w życie nie jest gwarantowane: oczekuje się, że prezydent Karol Nawrocki je zawetuje.
Protesty w Warszawie i innych miastach
22 października setki kobiet zgromadziły się przed budynkiem polskiego parlamentu w Warszawie, mimo silnego deszczu. Domagały się bezpłatnego i legalnego dostępu do aborcji. Demonstracje odbyły się również w ponad 20 miastach Polski.
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Uczestniczki protestów skandowały hasła popierające prawo do wyboru i wyrażały niezadowolenie, że premier Donald Tusk nie spełnił obietnicy liberalizacji przepisów dotyczących aborcji.
Projekty ustaw i możliwe weto
Jak informuje The Hindu, niższa izba parlamentu zatwierdziła projekty ustaw dwa dni przed protestami. Mają one uchylić część ograniczeń dotyczących prawa do aborcji, wprowadzonych za poprzedniego rządu.