Сейм Польши одобрил два законопроекта об абортах — The Hindu

В Польше Сейм одобрил два законопроекта, направленных на смягчение строгих ограничений на аборты. В то же время вступление этих изменений в силу не гарантировано: ожидается, что президент Кароль Навроцкий наложит на них вето.

Протесты в Варшаве и других городах

22 октября сотни женщин собрались у здания польского парламента в Варшаве, несмотря на сильный дождь. Они требовали бесплатного и легального доступа к абортам. Демонстрации также состоялись более чем в 20 городах Польши.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Участницы акций скандировали лозунги в поддержку права выбора и выражали недовольство тем, что премьер-министр Дональд Туск не выполнил обещание либерализовать законодательство об абортах.

Законопроекты и возможное вето

Как сообщает The Hindu, нижняя палата парламента одобрила законопроекты за два дня до протестов. Они должны отменить часть ограничений права на аборт, введенных при предыдущем правительстве.

Читай нас в