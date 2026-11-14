Wołodymyr Semirunnij zajął piąte miejsce na dystansie 5000 metrów w dywizji A podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie. Reprezentant Polski pokonał dystans w czasie 6 minut i 12,56 sekundy, tracąc do zwycięzcy 7,79 sekundy.

Zwycięstwo Metoděja Jílka

Zwyciężył Czech Metoděj Jílek z wynikiem 6 minut i 4,77 sekundy. Poprawił rekord toru, który wynosił 6 minut i 8,84 sekundy. Drugie miejsce zajął Norweg Sander Eitrem, który stracił do zwycięzcy cztery sekundy, a trzeci był Włoch Davide Ghiotto ze stratą 5,84 sekundy.

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Jak informuje Interia Sport, Semirunnij występował w szóstej parze razem z Holendrem Marcelem Boskerem. Polski łyżwiarz rozpoczął dystans w równym tempie, jednak w jego drugiej części stracił pozycję na rzecz Ghiotto oraz kolejnego reprezentanta Włoch, Riccardo Lorello.

Wyniki na dystansie

Lorello zajął czwarte miejsce, tracąc do Jílka 7,32 sekundy. Szósty w końcowym protokole był Niemiec Leandro Gross ze stratą 9,15 sekundy. Rekord Polski na 5000 metrów, należący do Semirunnija, wynosi 6 minut i 7,81 sekundy. Głównym dystansem Semirunnija jest 10 000 metrów.

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