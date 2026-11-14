Семірунній став п’ятим на 5000 м на етапі Кубка світу в Пекіні — Interia Sport

Володимир Семірунній посів п’яте місце на дистанції 5000 метрів у дивізіоні A на етапі Кубка світу з ковзанярського спорту в Пекіні. Представник Польщі подолав дистанцію за 6 хвилин 12,56 секунди й поступився переможцеві 7,79 секунди.

Перемога Методея Їлека

Переможцем став чех Методей Їлек із результатом 6 хвилин 4,77 секунди. Він перевершив рекорд ковзанки, який становив 6 хвилин 8,84 секунди. Друге місце посів норвежець Сандер Ейтрем, який програв переможцю чотири секунди, а третім став італієць Давіде Гіотто з відставанням 5,84 секунди.

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Як повідомляє Interia Sport, Семірунній виступав у шостій парі разом із нідерландцем Марселем Боскером. Польський ковзаняр розпочав дистанцію в рівному темпі, однак у другій її частині поступився Гіотто та ще одному представнику Італії Ріккардо Лорелло.

Підсумки дистанції

Лорелло посів четверте місце, програвши Їлеку 7,32 секунди. Шостим у підсумковому протоколі став німець Леандро Гросс із відставанням 9,15 секунди. Рекорд Польщі на 5000 метрів, який належить Семірунньому, становить 6 хвилин 7,81 секунди. Основною дистанцією Семіруннього є 10 000 метрів.

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