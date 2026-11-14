Владимир Семирунний занял пятое место на дистанции 5000 метров в дивизионе A на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Пекине. Представитель Польши преодолел дистанцию за 6 минут 12,56 секунды, уступив победителю 7,79 секунды.

Победа Методея Йилека

Победителем стал чех Методей Йилек с результатом 6 минут 4,77 секунды. Он превзошел рекорд катка, который составлял 6 минут 8,84 секунды. Второе место занял норвежец Сандер Эйтрем, проигравший победителю четыре секунды, а третьим стал итальянец Давиде Гиотто с отставанием 5,84 секунды.

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Как сообщает Interia Sport, Семирунний выступал в шестой паре вместе с нидерландцем Марселем Боскером. Польский конькобежец начал дистанцию в ровном темпе, однако во второй ее части уступил Гиотто и еще одному представителю Италии Риккардо Лорелло.

Итоги дистанции

Лорелло занял четвертое место, проиграв Йилеку 7,32 секунды. Шестым в итоговом протоколе стал немец Леандро Гросс с отставанием 9,15 секунды. Рекорд Польши на 5000 метров, принадлежащий Семируннему, составляет 6 минут 7,81 секунды. Основной дистанцией Семируннего является 10 000 метров.

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