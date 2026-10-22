Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o unieważnieniu paszportu byłego ministra sprawiedliwości Polski Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że organ wojewody dopuścił się istotnego naruszenia norm proceduralnych w toku postępowania, informuje RMF24.

Naruszenia przy doręczeniu zawiadomienia

Jak wyjaśniła sędzia Małgorzata Jarecka, zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano na adres zameldowania Ziobry, choć urzędnicy wiedzieli, że tam nie przebywa. Dokumentu nie doręczono również żadnemu z pełnomocników byłego ministra.

W ocenie sądu naruszono w ten sposób prawo strony do aktywnego udziału w postępowaniu. Orzeczenie sądu dotyczy właśnie kwestii proceduralnych, a nie merytorycznych podstaw unieważnienia paszportu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwa skarga kasacyjna

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła oświadczyła, że sąd nie zakwestionował podstaw prawnych unieważnienia dokumentu, przewidzianych w ustawie o dokumentach paszportowych. Urząd analizuje uzasadnienie orzeczenia i może do 14 listopada złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Paszport Zbigniewa Ziobry unieważniono w grudniu ubiegłego roku na wniosek Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużycie stanowiska służbowego oraz wydawanie bezprawnych poleceń dotyczących przyznawania grantów z Funduszu Sprawiedliwości wybranym organizacjom. Łącznie Ziobrze postawiono 26 zarzutów.

Czytaj nas na