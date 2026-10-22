Воеводский административный суд в Варшаве отменил решение об аннулировании паспорта бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зиобры. Суд пришёл к выводу, что орган воеводы допустил существенное нарушение процессуальных норм в ходе производства, сообщает RMF24.

Нарушения при вручении уведомления

Как пояснила судья Малгожата Ярецкая, уведомление о начале производства отправили по адресу регистрации Зиобры, хотя чиновники знали, что он там не находится. Документ также не вручили ни одному из представителей бывшего министра.

По оценке суда, этим было нарушено право стороны на активное участие в производстве. Судебное решение касается именно процессуальных вопросов, а не оснований для аннулирования паспорта по существу.

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Возможная кассационная жалоба

Пресс-секретарь мазовецкого воеводы Луиза Юргель-Жила заявила, что суд не поставил под сомнение правовые основания для аннулирования документа, предусмотренные законом о паспортных документах. Учреждение анализирует обоснование решения и может до 14 ноября подать кассационную жалобу в Высший административный суд.

Паспорт Збигнева Зиобры был аннулирован в декабре прошлого года по запросу Национальной прокуратуры. Следователи вменяют бывшему министру, в частности, руководство организованной преступной группой, злоупотребление служебным положением и выдачу незаконных указаний о предоставлении грантов из Фонда справедливости выбранным организациям. Всего Зиобре предъявлено 26 обвинений.

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