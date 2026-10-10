W Libanie na punkcie kontrolnym w Dahr al-Bajdar zatrzymano dwóch mężczyzn, w których samochodzie, według anonimowego źródła sądowego, znaleziono 500 kilogramów materiałów wybuchowych. Jak podaje Asharq Al-Awsat, źródło rozmawiało z AFP.

Zatrzymanie w drodze do Bejrutu

Według źródła mężczyzn zatrzymano w czwartek po południu na punkcie kontrolnym we wschodniej części kraju, w pobliżu drogi łączącej Liban z Syrią. Samochód jechał do Bejrutu.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli 250 kilogramów materiału wybuchowego TNT oraz kolejne 250 kilogramów C4, wynika z informacji źródła. Miejsce przeznaczenia tych substancji pozostaje nieznane.

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Źródło sądowe przekazało również, że według wstępnych ustaleń śledztwa jeden z zatrzymanych jest synem urzędnika Hezbollahu, a drugi ma być członkiem tej grupy.

Reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości

Władze Libanu oficjalnie nie potwierdziły informacji przekazanych przez źródło sądowe. Jednocześnie minister sprawiedliwości Adel Nassar oświadczył w serwisie X, że śledztwo w sprawie zabezpieczonych materiałów wybuchowych i związanych z nimi okoliczności będzie prowadzone do końca.

Nassar podkreślił także kontynuację działań na rzecz rozbrojenia nielegalnych ugrupowań, walki z terroryzmem i ścigania osób naruszających prawo. Według publikacji Liban zatwierdził w 2025 roku plan rozbrojenia Hezbollahu.

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