Prezydent USA Donald Trump w Karolinie Południowej skomentował odwołanie generała porucznika Bretta Sylvii ze stanowiska dyrektora ds. strategii, planowania i polityki w Połączonym Komitecie Szefów Sztabów USA. Mówiąc o poszukiwaniu osób związanych z wyciekami informacji, Trump oświadczył, że Sylvia będzie miała poważne problemy, jednak omyłkowo użył wobec wojskowego zaimka rodzaju żeńskiego, informuje Interia.

Odwołanie ze stanowiska

Sylvia został odwołany ze stanowiska na początku tego tygodnia. Służył w siłach zbrojnych USA przez 32 lata, a stanowisko głównego stratega w Połączonym Komitecie Szefów Sztabów zajmował krócej niż rok.

W oficjalnym komunikacie wojskowi podziękowali generałowi porucznikowi za lata służby. Jednocześnie źródła Reutersa w strukturach wojskowych przekazały, że decyzja była pilna i związana z kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Według nich Pentagon podejrzewa Sylvię o przekazywanie mediom wrażliwych informacji.

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Śledztwo Departamentu Sprawiedliwości

Jeden z wysokich rangą urzędników Pentagonu twierdził również, że Sylvia trzykrotnie nie przeszedł badania wariografem, podczas którego pytano go o możliwe wycieki do mediów. Chodziło w szczególności o dane dotyczące kosztów kampanii przeciwko Iranowi, które według źródeł Reutersa przekroczyły 47 mld dolarów.

Według Interii śledztwo w sprawie generała porucznika przejął Departament Sprawiedliwości USA.

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