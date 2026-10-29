Президент США Дональд Трамп в Южной Каролине прокомментировал отстранение генерал-лейтенанта Бретта Сильвии от должности директора по стратегии, планированию и политике в Объединенном комитете начальников штабов США. Говоря о поиске причастных к утечкам информации, Трамп заявил, что у Сильвии будут серьезные проблемы, однако по ошибке употребил в отношении военного местоимение женского рода, сообщает Interia.

Отстранение от должности

Сильвию отстранили от должности в начале этой недели. Он прослужил в вооруженных силах США 32 года, а пост главного стратега в Объединенном комитете начальников штабов занимал менее года.

В официальном сообщении военные поблагодарили генерал-лейтенанта за годы службы. В то же время источники Reuters в военных структурах сообщили, что решение было срочным и связано с соображениями национальной безопасности. По их словам, Пентагон подозревает Сильвию в передаче СМИ чувствительной информации.

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Расследование Минюста

Один из высокопоставленных чиновников Пентагона также утверждал, что Сильвия трижды не прошел проверку на полиграфе, во время которой его спрашивали о возможных утечках в СМИ. В частности, речь шла о данных о стоимости кампании против Ирана, которая, по информации источников Reuters, превысила 47 млрд долларов.

По данным Interia, расследование в отношении генерал-лейтенанта перешло к Министерству юстиции США.

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