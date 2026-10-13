Turcja odnotowała w sierpniu nadwyżkę na rachunku bieżącym bilansu płatniczego w wysokości 4 mld dolarów. Według Anadolu Agency, deficyt za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 42,1 mld dolarów.

Wskaźniki handlu i usług

Bank Centralny Republiki Turcji poinformował, że rachunek bieżący z wyłączeniem złota i nośników energii wykazał w sierpniu nadwyżkę netto w wysokości 8,2 mld dolarów. Jednocześnie deficyt w handlu towarami wyniósł 3,75 mld dolarów.

Napływ netto środków w kategorii usług osiągnął 9,7 mld dolarów. Przychody z usług turystycznych wyniosły 7,28 mld dolarów, a usługi transportowe przyniosły 3,26 mld dolarów.

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Inwestycje i rezerwy

Napływ netto bezpośrednich inwestycji wyniósł w sierpniu 141 mln dolarów. W operacjach nierezydentów odnotowano napływ netto w wysokości 719 mln dolarów.

Inwestycje portfelowe natomiast wykazały odpływ netto w wysokości 1 mld dolarów. Oficjalne rezerwy Turcji wzrosły w ciągu miesiąca o 7,14 mld dolarów.

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