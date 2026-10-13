Туреччина зафіксувала профіцит поточного рахунку $4 млрд у серпні — Anadolu Agency

Туреччина у серпні зафіксувала профіцит поточного рахунку платіжного балансу на рівні 4 млрд доларів. За даними Anadolu Agency, дефіцит за останні 12 місяців становив 42,1 млрд доларів.

Показники торгівлі та послуг

Центральний банк Турецької Республіки повідомив, що поточний рахунок без урахування золота та енергоносіїв у серпні мав чистий профіцит 8,2 млрд доларів. Водночас дефіцит товарної торгівлі становив 3,75 млрд доларів.

Чистий приплив коштів за статтею послуг сягнув 9,7 млрд доларів. Доходи від туристичних послуг становили 7,28 млрд доларів, а транспортні послуги принесли 3,26 млрд доларів.

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Інвестиції та резерви

Чистий приплив прямих інвестицій у серпні становив 141 млн доларів. За операціями нерезидентів був зафіксований чистий приплив 719 млн доларів.

Портфельні інвестиції, навпаки, показали чистий відтік у 1 млрд доларів. Офіційні резерви Туреччини протягом місяця збільшилися на 7,14 млрд доларів.

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